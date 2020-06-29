Колледж госуниверситета в Дагестане начнет подготовку по IT-направлениям

МАХАЧКАЛА, 29 июня. /ТАСС/. Колледж Дагестанского государственного университета (ДГУ) в новом учебном году впервые начнет подготовку по программам "Информационные системы и программирование" и "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем". Об этом рассказал ТАСС ректор вуза Муртазали Рабаданов.

"Будущих специалистов топовых IT-направлений будут обучать теперь и в колледже нашего вуза. Университет получил лицензию на осуществление программ среднего профессионального образования "Информационные системы и программирование" и "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем", - рассказал собеседник агентства, отметив, что в настоящее время колледж ведет подготовку по программам по охране природы и по юридическому направлению.

Рабаданов отметил, что IT-образование в Даггосуниверситете получают на нескольких факультетах, в том числе на факультете информатики и информационных технологий, факультете математики и компьютерных наук, факультете управления и в Юридическом институте.

"Колледж ДГУ предоставит студентам возможность получить хорошее базовое информационное образование, а затем продолжить обучение на факультетах ДГУ или устроиться на работу по профилю. Тем более что выбор профессий после окончания новых направлений весьма широк: администраторы баз данных, специалисты по тестированию в области информационных технологий, программисты, технические писатели, разработчики веб и мультимедийных приложений, техники по защите информации", - добавил он.

Ректор вуза подчеркнул, что в настоящее время каждая крупная компания обращает большое внимание на IT-составляющую и приглашает для разработки информационных систем грамотных сотрудников. "Специалист, хороший разбирающийся в защите баз данных, умеющий разработать компьютерное приложение, написать код для программы, станет хорошей находкой для работодателей", - отметил он.

О вузе

Дагестанский государственный университет является старейшим и крупнейшим вузом Республики Дагестан, основанным в 1931 году. ДГУ - это крупный учебный, научный и культурный центр, который осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений. Инновационная учебно-научная и организационная структура включает 18 факультетов, 99 кафедр, 4 филиала, 2 музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию, планетарий и другие структурные научно-образовательные учреждения.