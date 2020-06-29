Первые дезинфицирующие тоннели установили в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 29 июня. /ТАСС/. Специальные дезинфицирующие тоннели для установили при входе в Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева и в общежития вуза, в тоннеле на человека распыляется специальное дезинфицирующее средство. Об этом ТАСС рассказала начальник службы СМИ КЧГУ Фатима Токова.

"В Карачаево-Черкесском государственном университете имени У. Д. Алиева установили специальные тоннели, в которых на человека распыляется облако дезинфицирующего раствора. Теперь при входе на территорию КЧГУ необходимо не только измерить температуру, но и пройти через дезинфекционный тоннель", - сказала она.

Токова отметила, что распыление в тоннеле производится равномерно одним из самых безопасных дезинфицирующих средств "Анолит нейтральный". Средство не повреждает слизистую и кожу человека, а также не портит одежду.

"Принимая максимальные меры для защиты студентов и сотрудников вуза от COVID-19, мы решили приобрести три тоннеля. Один установлен у входа на территорию вуза, еще два - в общежитиях университета", - сказал ректор КЧГУ Таусолтан Узденов, его слова приводит пресс-служба.

Помощь вуза во время пандемии

С момента введения в республике режима самоизоляции, в КЧГУ начали предпринимать различные меры поддержки для студентов и работников. Так, все студенты очного отделения получили единовременную выплату в 3 тыс. рублей, дети-сироты - по 10 тыс. рублей, проживающие в общежитии вуза студенты освобождены от платы за проживание до конца учебного года. Около 1,5 тыс. иногородних студентов, которые во время режима самоизоляции остались в Карачаевске, получают бесплатные наборы продуктов и дезинфицирующих средств и средств защиты на весь период самоизоляции. Студентам, которые обучаются на платной основе, представлены финансовые каникулы.

Работники, которые на текущий момент все же находятся в здании вуза, получают заработные платы в двойном размере, также их обеспечивают бесплатными средствами защиты. Работники пенсионного возраста, бывшие сотрудники вуза, которые оказались в сложной ситуации, получают бесплатную продуктовую помощь, средства бытовой химии и индивидуальной защиты. Специально созданный при университете Фонд поддержки студентов и работников закрыл долги представителей университета перед всеми продуктовыми магазинами и аптеками города.

О ситуации с коронавирусом в регионе

С 23 июня Карачаево-Черкесия перешла к первому этапу снятия введенных из-за пандемии ограничений: открылись магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м, салоны красоты, стоматологические клиники, автосервисы, начал работу межмуниципальный транспорт. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

За последние сутки в республике выявили 69 случаев заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 3 448 случаев инфицирования, 1 382 жителя выздоровели, 12 умерли.