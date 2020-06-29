Космонавтика 1960-х годов станет основной темой новогодней столицы в Калуге

ТАСС, 29 июня. Образы советской космонавтики 1960-х годов станут основой концепции оформления Калуги, которая выбрана новой российской Новогодней столицей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба городской управы Калуги.

Калуга получила право стать Новогодней столицей по итогам конкурса Министерства культуры. 7 января 2020 года Рязань передала Калуге главный символ всероссийского проекта - Хрустальную снежинку.

"В новогоднем оформлении будут использованы графические образы советской космонавтики, стиль новогодних открыток 60-х годов прошлого века с дополнением современных графических решений", - говорится в сообщении.

Космическая тема для оформления выбрана не случайно, отметили в управе. Калуга считается колыбелью отечественной космонавтики: здесь жил и работал ее основоположник Константин Циолковкий, расположен первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии конструктора Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина. Помимо этого, в 2021 году будет отмечаться 60-летие полета первого человека в космос. Праздничными локациями выбраны площади Старый Торг, Театральная, улица Театральная, Центральный парк культуры и отдыха, горпарк на улице Марата, площадка у музея истории космонавтики и набережная Яченского водохранилища.

"Праздничные наработки могут в дальнейшем использоваться для оформления города, тем более что новогодние празднования откроют череду масштабных событий, в числе которых 60-летие полета первого космонавта Юрия Гагарина, ввод в строй второй очереди музея истории космонавтики, 650-летие Калуги и 80-летие освобождения города от фашистских захватчиков", - цитирует пресс-служба главного архитектора Калуги Алексея Комова.

"Новогодняя столица России" - проект Минкультуры РФ, который направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе. Эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. С 2013 года новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань. 7 января 2021 года эстафету проекта от Калуги примет Нижний Новгород.