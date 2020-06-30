В природном парке Якутии впервые замечен краснокнижный сокол-сапсан

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Краснокнижный сокол-сапсан впервые замечен на территории природного парка "Синяя" в Горном районе Якутии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

"Специалисту Горной инспекции государственного экологического надзора удалось запечатлеть сокола-сапсана на видео <…> Вероятнее всего, краснокнижных пернатых привлекают обнаженные скалы природного парка и много корма, состоящего из птиц среднего размера", - сказали в ведомстве.

В распространенном видео запечатлен сапсан с двумя птенцами в гнезде.

Сапсан - хищная птица из семейства соколиных, распространенная на всех континентах кроме Антарктиды. Это самая быстрая птица в мире, которая в стремительном пикирующем полете способна развивать скорость свыше 322 км/ ч или 90 м/с. Сапсан включен в Красную книгу России как малочисленный вид, торговля этими птицами запрещена во всем мире.

Природный парк образован в августе 1996 года на территории Горного района и занимает 32,3% общей площади района. В парке гнездятся и выводят птенцов белые журавли - стерхи. Из парнокопытных обитают кабарга, косуля, лось и северный олень, из хищных - волк, медведь. На территории парка известны красивейшие скальные выходы - Синские Столбы, где обнаружены древние наскальные рисунки.