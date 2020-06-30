В Бурятии запустили проект "Сибирский патруль" по охране лесов от природных пожаров

УЛАН-УДЭ, 30 июня. /ТАСС/. Волонтеры из Бурятии запустили проект "Сибирский патруль" по охране лесов Сибири от природных пожаров на средства президентского гранта. В 2020 году добровольцы, имеющие опыт борьбы с пожарами на Байкальской природной территории, обучат "новобранцев" из Красноярского края и Забайкалья, сообщил в понедельник ТАСС руководитель "Добровольческого корпуса Байкала" Андрей Бородин.

"В целом проект начат в 2019 году как "Байкальский патруль", его география была - Бурятия и Иркутская область. В этом году мы выиграли президентский грант, проект расширяется в "Сибирский патруль", к нам присоединяются добровольцы из Красноярского и Забайкальского краев. Будем делиться опытом, учить технологии тушения лесных пожаров, работе с оборудованием, коммуникации с местным населением. В августе на берегу Байкала бригадиры волонтерских групп из разных регионов соберутся в лагере для обучения", - сказал Бородин.

Размер гранта - более 2,4 млн рублей, проект включает, помимо участия групп добровольных лесных пожарных в тушении возгораний, просветительскую работу. "В прошлом году мы проводили лекции, занятия со школьниками в летних лагерях, с молодежью, в этом году нашей целевой аудиторией станут люди, которые живут в сельской местности, в поселках рядом с лесом, - отметил Бородин. - Будем расширять методы работы, теперь это будут не только листовки, объявления с призывами бережно относиться к лесу, особенно в пожароопасный период, но также подворовые обходы, и будем "внедряться" для работы в локальные группы-чаты в мессенджерах - сейчас такие есть у многих поселков".

Об организации

"Добровольческий корпус Байкала" - известная в Бурятии и Иркутской области общественная организация, принимавшая, в том числе участие в ликвидации последствий крупного пожара в апреле 2017 года: тогда лесной пожар перекинулся на поселок Черемушки, в результате там сгорело 28 строений, 19 из которых - жилые дома.

Благодаря работе общественной организации в Кабанском районе Бурятии второй год подряд нет возгораний торфяников. До 2019 года каждую весну на Кабанской оросительно-осушительной системе начинали тлеть торфяники, едкий дым распространялся на ближайшие поселки, на федеральную трассу между Улан-Удэ и Иркутском.

"Каждый год примерно с 30 апреля по 10 мая мы патрулируем эти территории, мы там сидим с оборудованием, готовые сразу тушить возгорания, также очищаем каналы оросительной системы. До 2019 года мы активно тушили, а в прошлом году и в этом году обстановка спокойная", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пока не удается решить вопрос о том, кто должен тушить торфяники, расположенные на федеральных землях. "МЧС работает, когда пожар угрожает населенному пункту, и, получается, эти торфяники - "серая" зона, ответственность за которую мы взяли на себя, - пояснил он, - в помощь нам президентский грант".

Бурятия - один из регионов, где лесные пожары ежегодно становятся острой проблемой. В 2019 году в республике было зарегистрировано 598 пожаров общей площадью более 226 тыс. га, ущерб составил более 280 млн рублей. Основная причина возникновения природных возгораний - неосторожное обращение с огнем местного населения. В 2020 году пожароопасный сезон в Бурятии начался в апреле, в республике действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен, но с 16 мая людям разрешено осуществлять сбор дикоросов в определенных местах.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов.