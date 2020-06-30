В Ингушетии и Москве планируют провести выставки к 250-летию единения региона с Россией

МАГАС, 30 июня. /ТАСС/. Масштабные выставки под названием "Мы вместе" намерен провести Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии в республике и в Москве. Как рассказала ТАСС директор музея Любовь Тумгоева, экспозиции будут приурочены к 250-летию единения региона с Россией.

"В августе мы намерены провести в нашем музее крупную выставку произведений художников республики под названием "Мы вместе", она будет посвящена 250-летию единения Ингушетии с Россией. Выставка будет состоять из порядка 100 работ живописи и декоративно-прикладного искусства, в том числе национальных костюмов ингушей. Мы также планируем вывезти выставку осенью в Москву, в рамках мероприятий, которые пройдут в столице в честь 250-летия вхождения республики в состав России", - сказала Тумгоева.

По ее словам, в выставке будут показаны все этапы развития республики, исторические моменты, традиции и культура народа.

"В работах, которые будут выставлены, будут отражены исторические моменты, этапы, которые проходил ингушский народ в течение 250 лет, с тех пор, как он связал свою судьбу с Россией, развитие нашей республики на протяжении этого времени. А также в работах будут отражены национальная культура, обычаи и традиции ингушей", - добавила директор.

Как сообщал ранее ТАСС министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов, в республике пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к юбилею, в том числе концерты, ярмарки, театральные постановки и выставки. Также планируется провести часть праздничных мероприятий в Москве.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству, а 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей.