Физкультурно-оздоровительные комплексы появятся во всех районных центрах КБР

НАЛЬЧИК, 30 июня. /ТАСС/. Многопрофильные физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) появятся во всех районных центрах Кабардино-Балкарии (КБР) к 1 сентября. Последний возводится в административном центре Черекского района региона в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Об этом сообщил во вторник председатель правительства региона Алий Мусуков, докладывая о результатах деятельности кабмина в парламенте республики.

"Можно отметить завершение строительства ФОК в поселке Залукокоаже (Зольский район) в 2019 году и начало строительства многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Кашхатау, который мы планируем завершить и сдать 1 сентября текущего года. Таким образом, программу, которая была начата несколько лет назад, по созданию во всех районных центрах современных многопрофильных физкультурно-оздоровительных комплексов этим мы завершаем", - сказал он, отметив что далее спортобъекты будут строить непосредственно в сельских поселениях.

В прошлом году в республике построили девять многофункциональных спортивных площадок в городах Нальчик, Баксан, Прохладный, Терек в поселке Кашхатау, в сельском поселении Чегем-2, в селениях Кенже, Белая Речка, Хасанья и футбольные поля с искусственным покрытием в нескольких селах. Было закуплено спортивное оборудование.

По данным местных властей доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения республики по итогам прошлого года составила 40,3%, до 2024 года в систематическое занятие спортом должно быть вовлечено не менее 55% населения.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.