Ученые Санкт-Петербурга и сотрудники Кавказского заповедника изучат черкесские сады

КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова совместно с сотрудниками Кавказского заповедника проведут исследование черкесских садов, расположенных в заповеднике, в которых с начала ХХ века произрастают груши. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе заповедника.

"Директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР) Елена Хлесткина и директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев подписали договор о сотрудничестве. Сотрудничество ВИР и заповедника предполагает совместную работу в нескольких направлениях, одним из ключевых является взаимодействие в научно-образовательной плоскости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе подписания договора, стороны обсудили возможность исследования дикой природы Кавказского заповедника. Главной задачей является поиск растений-предков сельскохозяйственных культур. Кроме того, ученые заинтересовались кавказской грушей, которая произрастает на территории заповедника с начала ХХ века.

"На территории заповедника с древних времен сохранились черкесские сады, которые несмотря на возраст, и сейчас активно плодоносят. Еще в начале XX века об удивительных деревьях писали как о "ценнейшем материале для селекционирования", - добавили в пресс-службе.

Всего же, по информации пресс-службы, в Кавказском заповеднике произрастает около 3 600 видов растений, среди которых немало так называемых экологических реликтов.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.