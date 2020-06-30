Грант в 144 млн руб. выделен Западно-Сибирскому НОЦ для изучения Арктики и биобезопасности

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Западно-Сибирский научно-образовательный центр (НОЦ) получит грант в размере 144,2 млн рублей на проекты по исследованию Арктики по тематике обеспечения биобезопасности человека, животных и растений, цифровой трансформации нефтегазовой индустрии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Тюменского государственного университета, который является базовой площадкой НОЦ.

Ранее Михаил Мишустин издал распоряжение о поддержке научно-образовательных центров мирового уровня, в 2020 году каждый из получателей гранта получит 144,2 млн рублей.

"[Средства будут задействованы] для продвижения научных исследований и образовательных программ по направлениям деятельности НОЦ, среди которых биобезопасность человека, животных и растений; Арктика: ресурсы холодного мира и состояние окружающей среды и Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии", - сказали в пресс-службе.

В вузе пояснили, что средства можно использовать для приобретения оборудования и программного обеспечения, комплектующих материалов, направить на командировочные расходы, оплату патентных сервисов, мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры, оплату стажировок, разработку и внедрение новых образовательных программ.

Западно-Сибирский НОЦ сконцентрирован на темах, учитывающих специфику трех регионов: Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Первая тема - технологии освоения Арктики. Вторая - развитие добычи и переработки нефти и газа, нефтегазохимия. Третье направление - биологическая безопасность человека, животных и растений.