Более тысячи социально значимых объектов Ставрополья получат доступ в интернет к 2022 году

ПЯТИГОРСК, 30 июня. /ТАСС/. Более тысячи общеобразовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и органов государственной власти в Ставропольском крае получат доступ в интернет к концу 2021 года по национальному проекту "Цифровая экономика". Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства промышленности, энергетики и связи региона.

"Всего в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика" до конца 2021 года доступ к высокоскоростному интернету получит 1 001 социально значимый объект Ставропольского края. Эти учреждения будут обеспечены бесплатным трафиком вплоть до конца 2024 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день высокоскоростное соединение проведено уже в 140 социально значимых объектах региона. Всего в 2020 году доступом в интернет планируется обеспечить 321 бюджетное учреждение Ставрополья. В их числе 57 фельдшерско-акушерских пунктов, 176 общеобразовательных учреждений и колледжей, 58 органов государственной власти и местного самоуправления, 28 пожарных частей, а также два территориальных подразделения Росгвардии.

"Сейчас количество подключенных объектов уже превышает 40% от запланированного на 2020 год объема. Работы ведутся в срок, без опозданий. До конца сентября должно завершиться подключение еще 181 учреждения, далее начнется тестирование работоспособности соединения", - приводятся в сообщении слова заместителя министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дениса Курашова.

Отмечается, что работы по приемке оборудования в эксплуатацию будут проводиться с октября совместно со специалистами Минпрома края.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.