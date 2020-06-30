Экологи планируют создать инфраструктуру для защиты поселка в НАО от белых медведей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Экологи из Баренц-отделения WWF России (Нарьян-Мар) в ноябре 2020 года планируют запустить в поселке Амдерма Ненецкого автономного округа (НАО) новый проект "Арктика: безопасный дом для каждого" по защите от белых медведей, занесенных в Красную книгу. Об этом во вторник сообщил координатор проектов по сохранению морского биоразнообразия Баренц-отделения WWF России Сергей Уваров.

Проект фонда WWF России "Медвежий патруль", предусматривающий создание бригад из местного населения для отслеживания ситуации с белыми медведями, начал работу в 2006 году. Патрули в Амдерме, оснащенные ракетницами и громкоговорителями, регулярно отпугивают белых медведей, которые приходят в поселок.

"Мы хотим создать инфраструктуру, которая бы могла обезопасить наиболее уязвимые группы населения этого поселка - детей, пожилых людей, тех, кто нуждается в дополнительном внимании. Социально значимые объекты (детсад, школа, амбулатория) мы хотим оснастить системой видеонаблюдения. Также внедрить систему освещения в условиях полярной ночи, установить защитное ограждение на окна, ограждения на детские площадки", - сказал Уваров на пресс-конференции по видеосвязи.

По словам Уварова, экологи планируют начать полевые работы по проекту в поселке ноябре 2020 года, тогда будет проведена оценка того, что предстоит сделать. Весной следующего года ученые закупят все необходимое оборудование и летом доставят его в Амдерму во время северного завоза. В результате в конце лета 2021 года, когда начнется пик миграции белых медведей, все необходимое оборудование будет запущено.

Кроме того, для участников "медвежьего патруля" будет внедрена система для сбора данных о численности и распределении белых медведей в регионе. Программное обеспечение позволит оперативно собирать данные во время наблюдений за медведями и наносить их на электронную карту. Эта информация будет использоваться для предотвращения встреч с медведями.

Белый медведь внесен в международную Красную книгу и Красную книгу РФ. Всего в мире насчитывается 20-25 тысяч этих животных, в том числе около 5-7 тысяч обитают на территории РФ. Охота на них в России запрещена с 1957 года. В НАО несколько точек, находящихся в ареале обитания хищника, это поселки Амдерма, Варандей, Каратайка и Усть-Кара на материке и Варнек на острове Вайгач.

О поселке

Поселок Амдерма расположен на берегу Карского моря. Расстояние до окружного центра - города Нарьян-Мара - составляет 420 км. Ближайшая железнодорожная станция находится в 270 км в городе Воркуте. Население составляет около 500 человек. Амдерма находится на пути миграции белых медведей, которые часто заходят в поселок.