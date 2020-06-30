На строительство объектов здравоохранения в Ставрополье направят 2 млрд руб. в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Власти направят более 2 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения в Ставропольском крае в 2020 году. Финансирование предусмотрено из краевого и федерального бюджетов, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального Минстроя.

"На строительство объектов здравоохранения в 2020 году за счет средств федерального и краевого бюджетов предусмотрено более 2 миллиардов рублей. В планах на ближайшие годы строительство ряда крупных медучреждений на территории Ставропольского края", - приводятся в сообщении слова министра Валерия Савченко.

В Ставропольском крае продолжается строительство нового корпуса краевой детской больницы, завершить его планируется в 2021 году. В городе Ставрополе в рамках проекта по развитию санитарной авиации в 2020 году будет построена вертолетная площадка на базе городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

В селе Александрия Благодарненского района в 2020 году будет введена в строй новая амбулатория. Еще одна амбулатория, модульного типа, откроется в этом году в селе Томузловском Буденновского района. Строительство участковой больницы планируется завершить в 2020 году в селе Кугульта.

Помимо создания новых объектов, власти края направляют финансирование на проведение капитальных ремонтов в уже существующих. По данным пресс-службы краевой думы, на эти цели в 2020 году в регионе направлено более 1,2 млрд рублей. Планируется провести работы в 25 медицинских организациях.