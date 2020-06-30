В Дагестане в водоемы выпустили 500 тыс. экземпляров молоди осетровых

МАХАЧКАЛА, 30 июня. /ТАСС/. Выпуск 500 тыс. экземпляров молоди осетровых состоялся в Дагестане в рамках госзадания и в рамках компенсационных выпусков, сообщили журналистам во вторник в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

"В рамках искусственного воспроизводства под контролем Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства в водоемы Дагестана выпущено 500 тыс. экземпляров молоди осетровых, из них 200 тыс. в рамках госзадания и 300 [тыс.] - в рамках компенсационных выпусков", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, компенсационные выпуски обеспечены Минобороны, которое таким образом возместило ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, в том числе в ходе военных учений. В пресс-службе рассказали, что вырастили рыбу на рыбном заводе "Сулак", который расположен в селе Нечаевка, Кизилюртовского района Дагестана. Выращивалась рыба в 12 специальных прудах, их более 12. Набирала вес молодь в течение полутора месяца.

По словам специалистов, чем больше молодь, тем больше шансов у нее выжить. Рыба более крупного размера быстрее адаптируется к морской воде и у нее больше шансов спастись от хищников. Из прудов рыба выпущена в рыбоходные каналы, по которым она доплывет до реки Сулак. Уже по реке она попадет в море.

"500 тыс. экземпляров - это внушительные объемы искусственного воспроизводства этой краснокнижной рыбы. И с каждым годом объемы увеличиваются, что ускоряет процесс восстановления популяции", - уточнили в пресс-службе.

По словам руководителя Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства Магомеда Джафарова, с 2014 года территориальное управление активно занимается наращиванием объема выпуска молоди ценных видов рыб в естественные водоемы. "В первую очередь это происходит за счет привлечения хозяйствующих субъектов к осуществлению компенсационных выпусков. Нередко это происходит в судебном порядке. Искусственное воспроизводство поможет нам восстановить популяцию этой редкой и ценной рыбы", - приводит пресс-служба слова Джафарова.