Ремонт единственного в Тульской области госпиталя для ветеранов провели в рекордные сроки

ТУЛА, 30 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт госпиталя ветеранов войн и труда в поселке Грицовский Тульской области, который является единственным учреждением такого типа в регионе, выполнили в рекордно короткие сроки. На обновление здания потребовалось 133 дня, сообщил во вторник губернатор Алексей Дюмин во время посещения госпиталя.

"В Год памяти и славы мы приняли решение привести его в порядок. И благодаря нашим социальным партнерам нам это удалось. В рекордные сроки, за 133 дня, здание было полностью обновлено. Оно стало комфортным и современным. Здесь все продумано до мелочей, от навигации до элементов доступной среды", - приводит пресс-служба областного правительства слова Дюмина.

Общая площадь ремонта составила около 3,5 тыс. кв. метров, в том числе была проведена замена старых полов, систем водоснабжения, канализации, отопления. "Это единственное в регионе учреждение, предназначенное для лечения ветеранов войн и труда, а также реабилитации представителей старшего поколения. Госпиталь был открыт в 1995 году, в канун 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, и за эти годы ни разу полностью капитально не ремонтировался", - отметили в пресс-службе.

В структуре госпиталя есть приемное, гериатрическое, терапевтическое, неврологическое отделения, зал лечебной физической культуры. С учетом качества проведенного ремонта учреждение войдет в число самых современных госпиталей гериатрического профиля в России, добавили в пресс-службе.

Госпиталь расположен в Веневском районе, рассчитан на пребывание около 150 человек, оказывает медпомощь ветеранам и вдовам участникам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, узникам концлагерей, труженикам тыла и ветеранам труда и некоторым другим категориям граждан.