В Сахалинской области стартовал пилотный проект в сфере ЖКХ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Тестирование единой информационной системы мониторинга и контроля за устранением аварий и инцидентов на объектах коммунального хозяйства началось со среды на территории Сахалинской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее в Минстрое РФ журналистам сообщали, что пилотный проект будет реализован только в шести регионах страны. В список вошли Санкт-Петербург, Калининградская, Московская, Саратовская, Сахалинская области и Республика Саха (Якутия). Выбор регионов был обусловлен не только их географическим положением, но и наличием автоматизированных систем учета и действующими порядками информационного обмена.

"Сахалинская область стала участником федерального пилотного проекта в сфере ЖКХ. В частности, в ходе его реализации будет введен единый унифицированный подход к классификации происшествий на объектах ЖКХ в регионе", - сообщили в пресс-службе правительства.

В настоящее время в Сахалинской области уже действуют современные автоматизированные системы учета, которые объединяют диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций. В ходе проекта они будут по утвержденному стандарту собирать и классифицировать информацию обо всех событиях - авариях и инцидентах на объектах жилищно-коммунального хозяйства. В дальнейшем сведения будут поступать в единый ситуационный центр Минстроя России.

Система предусматривает двусторонний информационный обмен с системами МЧС и Минэнерго России. В дальнейшем все данные об авариях будут использоваться для определения наиболее критичных участков и объектов ЖКХ, требующих модернизации и обновления в первую очередь. Система начнет работать по всей России с 1 сентября 2020 года.