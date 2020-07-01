Российские ученые оценят запасы атлантического лосося в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июля. /ТАСС/. Ученые в рамках Научно-образовательного центра (НОЦ) "Российская Арктика" оценят запасы атлантического лосося в Архангельской области. Первый этап исследований планируется начать осенью 2020 года, говорится в сообщении правительства региона.

"В Поморье в рамках НОЦ "Российская Арктика" проведут научное исследование запасов атлантического лосося. Первый этап исследований планируется провести в сентябре - октябре этого года", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, оценка запасов атлантического лосося будет проведена на реке Зимняя Золотица с применением гидроакустических методов. Научную составляющую проекта обеспечат сотрудники Северного филиала Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича. Кроме того, специалисты рыболовецкого колхоза им. М. И. Калинина займутся отловом мальков и их выращиванием.

"Проект по развитию пастбищного рыбоводства семги, восстановлению запаса ее популяции в реках Белого моря вошел в число приоритетных в рамках программы развития Арктического рыбопромышленного кластера. [Одним из учредителей кластера] является САФУ (Северный (Арктический) федеральный университет). Стоимость научных исследований составит порядка 4 млн рублей, и они возможны за счет средств, предусмотренных на научные исследования НОЦ "Российская Арктика", - отмечается в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, результаты исследования могут учитываться при принятии управленческих решений относительно необходимости искусственного воспроизводства тех или иных видов рыб. Кроме того, в перспективе собранные данные будут применяться в проектах развития любительской и спортивной рыбалки.

НОЦ "Российская Арктика"

НОЦ на базе САФУ будет решать задачи по созданию новых материалов и технологий. Прежде всего, это исследования и разработки для предприятий судостроения и судоремонта, комплекс работ, связанных с добычей и транспортировкой полезных ископаемых на арктическом шельфе, начиная от оценки экологических рисков, разработки и использования технологий глубоководных работ, подготовки морской арктической техники, добывающих комплексов. В сферу перспективных направлений центра включены задачи логистики для оптимизации доставки грузов по Северному морскому пути в интересах добывающих компаний, Министерства обороны РФ.

Национальный проект "Наука" предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.