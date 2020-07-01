Ижевчане собрали 400 тыс. подписей за присвоение городу звания "Город трудовой доблести"

ИЖЕВСК, 1 июля. /ТАСС/. Жители Ижевска во время голосования по поправкам к Конституции РФ собрали около 250 тыс. подписей за присвоение городу звания "Город трудовой доблести", сообщил журналистам в среду на брифинге глава муниципалитета Олег Бекмеметьев.

В Ижевске с 25 по 1 июля помимо голосования по поправкам проходит также голосование за присвоение городу звания "Город трудовой доблести". Почетное звание может быть присвоено городам, жители которых в период Великой Отечественной войны внесли большой вклад в Победу, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции, проявили массовый трудовой героизм.

"Вы знаете, что наряду с голосованием по поправкам к Конституции РФ в нашем городе, как еще в 20 крупных промышленных центрах, [проходит голосование] за присвоение звания "Город трудовой доблести". У нас голосование организовано одновременно на тех же участках, где идет голосование по поправкам. На сегодня порядка 250 тыс. мы насчитали бюллетеней, которые были подготовлены именно под "Город трудовой доблести", - сказал Бекмеметьев.

В администрации Ижевска корреспонденту ТАСС пояснили, что ранее было собрано еще около 150 тыс. подписей за присвоение городу звания.

Бекмеметьев уточнил, что власти обратят внимание на количество голосов в каждом районе города, и тот район, который отдаст наибольшее количество, будет претендовать на установку стелы.

В конце февраля Совет Федерации одобрил президентский закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев ранее выразил мнение ТАСС о том, что Ижевск имеет все основания одним из первых претендовать на присвоение звания. Предложения о присвоении звания граждане и общественные организации смогут вносить в органы местного самоуправления. Те, в свою очередь, будут адресовать эти предложения законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить инициативу. В городе, удостоенном звания, устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания. Всего в проекте участвуют 20 городов, в том числе Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Саратов, Пермь.