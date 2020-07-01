{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ижевчане собрали 400 тыс. подписей за присвоение городу звания "Город трудовой доблести"

Глава муниципалитета Олег Бекмеметьев сообщил, что район города, где соберут больше всего подписей, будет претендовать на установку стелы

ИЖЕВСК, 1 июля. /ТАСС/. Жители Ижевска во время голосования по поправкам к Конституции РФ собрали около 250 тыс. подписей за присвоение городу звания "Город трудовой доблести", сообщил журналистам в среду на брифинге глава муниципалитета Олег Бекмеметьев.

В Ижевске с 25 по 1 июля помимо голосования по поправкам проходит также голосование за присвоение городу звания "Город трудовой доблести". Почетное звание может быть присвоено городам, жители которых в период Великой Отечественной войны внесли большой вклад в Победу, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции, проявили массовый трудовой героизм.

"Вы знаете, что наряду с голосованием по поправкам к Конституции РФ в нашем городе, как еще в 20 крупных промышленных центрах, [проходит голосование] за присвоение звания "Город трудовой доблести". У нас голосование организовано одновременно на тех же участках, где идет голосование по поправкам. На сегодня порядка 250 тыс. мы насчитали бюллетеней, которые были подготовлены именно под "Город трудовой доблести", - сказал Бекмеметьев.

В администрации Ижевска корреспонденту ТАСС пояснили, что ранее было собрано еще около 150 тыс. подписей за присвоение городу звания.

Бекмеметьев уточнил, что власти обратят внимание на количество голосов в каждом районе города, и тот район, который отдаст наибольшее количество, будет претендовать на установку стелы.

В конце февраля Совет Федерации одобрил президентский закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев ранее выразил мнение ТАСС о том, что Ижевск имеет все основания одним из первых претендовать на присвоение звания. Предложения о присвоении звания граждане и общественные организации смогут вносить в органы местного самоуправления. Те, в свою очередь, будут адресовать эти предложения законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить инициативу. В городе, удостоенном звания, устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания. Всего в проекте участвуют 20 городов, в том числе Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Саратов, Пермь.

Теги
РоссияИсаев, Андрей КонстантиновичУдмуртия
Российские ученые оценят запасы атлантического лосося в Архангельской области
Первый этап исследований планируется начать осенью
Читать полностью