В Грозном построят мечеть для 3 тыс. верующих и жилой комплекс

ГРОЗНЫЙ, 1 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров дал старт началу строительства мечети на 3 тыс. человек, которая составит архитектурный ансамбль с 18-этажным жилым комплексом в Грозном. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Сегодня мы с дорогим братом муфтием Салахом-Хаджи Межиевым посетили площадь "Минутка". Здесь прошла официальная церемония начала строительства мечети. Она будет рассчитана на три тысячи молящихся и составит архитектурный ансамбль вместе с 18-этажным жилым комплексом, который возведут на средства инвестора", - написал Кадыров.

Мечеть расположится недалеко от въездной арки, строительство которой идет полным ходом возле площади "Минутка".

Кадыров отметил, что всего на территории Чеченской Республики возводится 12 новых мечетей и реставрируется десять, эту возможность обеспечил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, который взял на себя финансовые расходы.

Грозный в ходе боевых действий во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов был почти полностью разрушен. Основное строительство в рамках восстановления шло в 2007-2009 годах. Сегодня столица Чечни - это современный благоустроенный город с новыми достопримечательностями, в числе которых - мечеть "Сердце Чечни" и комплекс высотных зданий "Грозный-Сити". По данным регионального муфтията, на сегодняшний день в городе насчитывается более 100 мечетей.