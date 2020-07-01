Результаты опроса о часовом поясе в Волгоградской области станут известны не раньше 6 июля

ВОЛГОГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Результаты опроса, хотят ли жители Волгоградской области жить по местному времени или вернуться к московскому, проведенного в день общероссийского голосования по поправкам к конституции, станут известны не раньше понедельника, 6 июля, сообщил ТАСС первый заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков.

18 марта 2018 года жители Волгоградской области на региональном референдуме предпочли перейти с московского времени на местное. Почти 59% избирателей высказались за перевод стрелок часов на один час вперед от московского времени, почти 41% - за сохранение в области московского времени.

"Итоги [голосования по времени] ждать не раньше понедельника. Подсчет голосов идет и будет идти, мы никого не торопим. Завтра и послезавтра должны состояться решения районных и городских дум, [чтобы] утвердить эти результаты, это и будет для нас итоговым фактом", - сказал Булгаков.

Ранее Булгаков сообщал журналистам, что депутаты облдумы направят законодательную инициативу в Госдуму, если 10% и более голосов поддержат возврат в регион московского времени.