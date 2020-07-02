В Чечне возобновили работу закрытые из-за коронавируса гостиницы

ГРОЗНЫЙ, 2 июля. /ТАСС/. Гостиницы и хостелы Чечни возобновили работу после снятия ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

Ранее Кадыров объявил о начале третьего этапа снятия ограничений в республике, введенных из-за коронавируса, отменен режим самоизоляции и ограничения на передвижение внутри региона.

"План третьего этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции предусматривает открытие с сегодняшнего дня гостиниц, отелей, хостелов и других организаций приема и временного размещения граждан. Также возобновляют работу предприятия общественного питания без ограничения режима обслуживания посетителей. А это значит, что туристы могут планировать свой отдых в Чеченской Республике и бронировать отель", - сказал глава ведомства.

По его словам, приезжающим в республику необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса или наличии антител. "Конечно, ожидаем увеличения внутреннего российского турпотока, я считаю, самое время, пользуясь ситуацией, получше изучить свою собственную страну. В Чеченской Республике туриста ждет отличная кухня, природа, самобытная культура, наше гостеприимство и радушие", - отметил Байтазиев.

В Чеченской Республике выявлено 1 723 случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 195 человек выздоровели, 23 умерли. С марта в республике действовал режим самоизоляции, жителям было запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, гостиницы, развлекательные центры и магазины были закрыты. Также были закрыты границы региона для въезда, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок.