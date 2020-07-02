Празднование 160-летия Владивостока перенесли на сентябрь

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Общегородское празднование 160-го дня рождения Владивостока, который отмечается в четверг 2 июля, власти города отложили на сентябрь. Как рассказал ТАСС глава города Олег Гуменюк, муниципалитет приурочит празднование к Дням мира на Тихом океане.

2 июля 1860 года транспорт Сибирской флотилии "Манджур" под командованием капитан-лейтенанта Алексея Шефнера доставил в бухту Золотой Рог залива Петра Великого военнослужащих, которые основали здесь первый военный пост. Он получил название Владивосток, статус города ему был присвоен в 1880 году.

"Несмотря на карантинные мероприятия, которые не позволили нам организовать большой городской праздник ни на 9 мая, ни на день города, я думаю, что мы все же проведем его в сентябре, если позволит эпидемиологическая ситуация. Люди заждались праздника, они уже истосковались по возможности <...> побывать на концерте на площади, поучаствовать в каком-то спортивном общегородском мероприятии. Мы планируем сделать на это время центральную улицу Светланскую пешеходной, вдоль нее в четырех скверах устроить тематические площадки, выставки военной и автотехники, угостить всех солдатской кашей и пловом", - рассказал Гуменюк.

Однако, по его словам, меры по улучшению жизни в городе, его архитектурного облика, развитию транспортной инфраструктуры не отменяются, активная работа в этой сфере продолжается.

История города в архитектуре

По словам мэра, к 160-летию Владивостока власти выпускают книгу об истории города с редкими фотографиями, которые удалось найти в Японии. Многие снимки делались японскими интервентами в начале 20 века, и благодаря этим кадрам теперь можно проследить, как из деревянного Владивосток становился каменным.

"И хотя 160 лет для города - это совсем немного, это не срок, но в нашем городе история была очень динамичной и везде оставила свои памятки. Дома у нас все разные: мы видим постройки 1903 года, 1925, 1932 годов. Кстати, в этом году мы уже потратили на запланированный ремонт исторических и старинных зданий во Владивостоке 90 миллионов рублей, и еще на 200 млн мы готовим проекты по реставрации и ремонту. Будем также реставрировать исторические лестницы, являющиеся не просто подъемами, а архитектурными решениями", - отметил глава города.

Как считает мэр, несмотря на вызывающую возмущение горожан точечную застройку, которая велась здесь в последние 30 лет, ситуация начала меняться к лучшему. В городе появились красивые дома, улучшающие общий вид, восстанавливаются памятники истории. Тем не менее, строительство нового жилья то и дело вызывает у жителей негативную реакцию из-за вырубки деревьев, роста нагрузки на дороги, парковки.

"Конфликт возникает там, где условия пытаются диктовать единолично застройщики. Моя позиция при работе с ними такая: прежде чем вы собираетесь что-то строить, опросите жителей этого района, поговорите, узнайте, чего они хотят, убедитесь, что они не против вашей работы. Помогите им отремонтировать подъездные пути, сделайте благоустройство, высадите деревья. Кто-то меня пока из застройщиков не слышит, но есть и те, кто услышал. Я готов встать на сторону застройщика, если его поддерживает подавляющее большинство жителей района", - отметил он.

Развитие транспорта

Этим летом во Владивостоке также изменится и система общественного транспорта. Муниципалитет уже провел конкурс по распределению первого из девяти лотов с автобусными городскими маршрутами между транспортными компаниями. Как рассказал мэр, новые контракты заключаются уже на новых условиях и предусматривают значительно большие штрафы за их нарушение.

"В этил лотах-контрактах прописано обязательное предоставление автобусов не старше 10 лет, отсутствие на них наружной рекламы, безналичный расчет, возможность посадки для маломобильных граждан - не менее 20% транспортных средств, простой на остановке не более 1,5 минут. Также контрактами предусмотрены увеличенные штрафные санкции для не соблюдающих условия, не по 1,5 тыс. рублей как сейчас, а от 15 до 700 тыс. И мы здесь ничего нового не придумываем, это все есть в нормативных документах, по которым уже работает транспорт в России", - пояснил глава города.

По его словам, пассажирская автобусная сеть с новыми автобусами должна заработать во Владивостоке к концу августа. А к концу года должна завершиться разработка программы электронного контроля всей транспортной системы включающей парковки, автобусы, светофоры, умные остановки. Система будет отслеживать и регулировать потоки транспорта на городских дорогах, уменьшая связанные с трафиком проблемы. На ее разработку из бюджета Приморского края было выделено 83 млн рублей.

"Эта система уже реализована в Краснодаре, в Санкт-Петербурге, Москве, и в других центральных регионах России. Кроме прочего, она позволит нам взять под контроль и перевес на грузовиках, идущих к порту. <...> Контроль за перевесом позволит нам пополнить городской бюджет и соответственно - направить деньги на восстановление дорог", - рассказал мэр.