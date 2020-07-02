Пенсионеры в Приамурье смогут заниматься народными танцами благодаря президентскому гранту

ТАСС, 2 июля. Пенсионеры в городе Райчихинске Амурской области смогут приобщиться к русским народным танцам благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта "Жизнь в танце" Станислав Лукьянов.

В Райчихинске живут чуть более 17 тыс. человек, больше половины из них - люди пенсионного возраста. По данным команды проекта "Жизнь в танце", только 4% пожилых людей ведут активный образ жизни, в том числе из-за недостаточных возможностей самореализации.

"Мы начали подготовку помещения, в котором люди старше 55 лет будут заниматься танцами. С 1 июля запустим рекламу, чтобы привлечь к участию в творческой жизни города больше людей. В середине июля начнем проводить репетиции, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация. Хореограф входит в возрастную группу старше 65 лет, заниматься она будет с другими людьми старшего возраста, мы не хотим подвергать их риску", - сказал Лукьянов.

Организаторы планируют привлечь к танцами около 30 людей старшего возраста. "Основным направлением коллектива будет постановка творческих номеров в большей степени хороводной направленности. Это те танцы, которые повышают социализацию, кроме того, пенсионерам легче их осваивать", - отметил руководитель проекта "Жизнь в танце".

Во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года от Приамурья поучаствовали 40 проектов, десять из которых получили грантовую поддержку. Их тематика разнообразная - пропаганда здорового образа жизни, организация творческого фестиваля, сохранение исторической памяти.

Система государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов и рассмотрели 15,7 тыс. проектов.