Трутнев поздравил Владивосток с 160-летием

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Столица Дальневосточного федерального округа (ДФО) город Владивосток в четверг отмечает 160-ю годовщину со дня основания. Поздравление в адрес города от полномочного представителя президента на Дальнем Востоке, вице-премьера РФ Юрия Трутнева распространила пресс-служба полпредства.

"Поздравляю жителей Владивостока с Днем города. Совсем недавно Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа. Это очень красивый город - город, окруженный океаном. В то же самое время нам вместе с властями региона, с городскими властями нужно сделать еще очень многое для того, чтобы он стал красивым с точки зрения застройки, чтобы он стал удобным для жителей", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Трутнев отметил, что на эти цели выделяются большие средства, а полпредство будет добиваться, чтобы они расходовались эффективно.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов также поздравил столицу ДФО и пожелал процветания и дальнейшего движения вперед. "Владивостоку есть чем гордиться: мощный интеллектуальный центр с высоким уровнем образования и науки, ворота страны в АТР, город воинской славы, стратегическая база Тихоокеанского флота - всех достоинств и не перечислить. Все же главная сила и достояние Владивостока - его жители. С особым приморским характером, энергичные, трудолюбивые, искренние и доброжелательные люди, которые всей душой любят свой город у моря. Благодаря вам, владивостокцы, дальневосточная столица с каждым годом преображается, становится еще прекраснее!" - говорится в опубликованном поздравлении министра.

Владивосток уже принял поздравления от губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который напомнил о высадке первых военных моряков, основавших город, и от главы Владивостока Олега Гуменюка. Мэр сегодня лично поздравит первого родившегося в День города малыша. Первым родившимся горожанам в каждом из роддомов полагаются сертификаты номиналом 25 тысяч рублей в детский магазин.

2 июля 1860 года транспорт Сибирской флотилии "Манджур" под командованием капитан-лейтенанта Алексея Шефнера доставил в бухту Золотой Рог залива Петра Великого военнослужащих, которые основали здесь первый военный пост. Он получил название Владивосток, статус города ему был присвоен в 1880 году.