В Певеке началась реконструкция взлетно-посадочной полосы

ТАСС, 2 июля. Модернизация взлетно-посадочной полосы аэропорта в самом северном городе России - Певеке, которая ранее была отложена из-за пандемии коронавируса, началась на полуострове, написал на своей странице в Instagram губернатор округа Роман Копин.

"C 1 июля началась реконструкция ВПП аэропорта в Певеке. Подрядчик - сербская компания "Планум" - приступил к завозу материалов, доставляет работников. Реконструкцию планируем завершить за два сезона", - написал Копин.

Реконструкция аэродрома в первую очередь позволит решить вопрос с транспортной логистикой: из-за необорудованных аэропортов в некоторых районах округа завоз продуктов питания и грузов осуществляется с ощутимыми сложностями.

Ранее в окружном правительстве ТАСС сообщали, что вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал проект реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке. В комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года входят 40 аэропортов Дальнего Востока, в том числе и 7 - на Чукотке. Всего на эти цели округу будет выделено почти 20 млрд рублей из федерального бюджета.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить вопросы повышения транспортной доступности и развития малой авиации, включая аэропорты Дальнего Востока. По инициативе главы государства в госпрограмму "Развитие транспортной системы" внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который включает реконструкцию аэропортов.