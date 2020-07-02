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В Певеке началась реконструкция взлетно-посадочной полосы

Работы планируют завершить за два сезона

ТАСС, 2 июля. Модернизация взлетно-посадочной полосы аэропорта в самом северном городе России - Певеке, которая ранее была отложена из-за пандемии коронавируса, началась на полуострове, написал на своей странице в Instagram губернатор округа Роман Копин.

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1 июля началась реконструкция ВПП аэропорта #Певек @pevek_official. Подрядчик - сербская компания #Планум - приступил к завозу материалов, доставляет работников. С сегодняшнего дня летать в Певек будут #ЧукотАВИА и @yakutiaairlines. Расписание остаётся прежним. Прошу жителей Чаун-Чукотки с пониманием отнестись к возможным неудобствам. За два сезона планируем завершить реконструкцию. #Певек #авиацияЧукотки #реконструкцияПевек #Чукотка #Арктика #НастоящаяАрктика #ДальнийВосток #ДФО

Публикация от Роман Копин (@romankopin)

"C 1 июля началась реконструкция ВПП аэропорта в Певеке. Подрядчик - сербская компания "Планум" - приступил к завозу материалов, доставляет работников. Реконструкцию планируем завершить за два сезона", - написал Копин.

Реконструкция аэродрома в первую очередь позволит решить вопрос с транспортной логистикой: из-за необорудованных аэропортов в некоторых районах округа завоз продуктов питания и грузов осуществляется с ощутимыми сложностями.

Ранее в окружном правительстве ТАСС сообщали, что вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал проект реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке. В комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года входят 40 аэропортов Дальнего Востока, в том числе и 7 - на Чукотке. Всего на эти цели округу будет выделено почти 20 млрд рублей из федерального бюджета.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить вопросы повышения транспортной доступности и развития малой авиации, включая аэропорты Дальнего Востока. По инициативе главы государства в госпрограмму "Развитие транспортной системы" внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который включает реконструкцию аэропортов.

Теги
Копин, Роман ВалентиновичРоссияАрктика сегодняЧукотский автономный округДальний Восток
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