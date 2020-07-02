В Приморье открылся дополнительный госпиталь для больных с коронавирусом

"Мы оперативно, буквально за две недели, перепрофилировали крупное медицинское учреждение по приказу Минздрава Приморья. На двух этажах разместили отделения на 100 стационарных коек для лечения взрослого населения с новой коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени тяжести. Все наши доктора прошли специализированное обучение по программе непрерывного медицинского образования", - приводятся в сообщении слова главного врача Приморского краевого диагностического центра Надежды Горелик.

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Власти Приморского края открыли новый госпиталь для больных с новой коронавирусной инфекцией на 100 коек на базе Приморского краевого диагностического центра, сообщает в четверг пресс-служба правительства края.

Штат госпиталя сформирован из сотрудников краевого центра, изъявивших желание работать по этому направлению, а часть специалистов пришли из других клиник города. Все палаты оснащены душевыми кабинами, холодильниками. В чистой, "зеленой" зоне на нижних этажах оборудованы комнаты отдыха для персонала, мини-спортзал. Новый инфекционный госпиталь полностью оснащен оборудованием, необходимым для помощи больным COVID-19. Здесь сохранены и функционируют бактериологическая и клиническая лаборатории.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и "социальной дистанции" при посещении общественных мест. Общее число заболевших коронавирусом приморцев с начала эпидемии - 4 458. Успешно прошли лечение к настоящему времени более 2 904 человека, умерли 48.

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее поручил властям дальневосточных регионов совместно с Минпромторгом, Минздравом и Минвостокразвития России определить потребности в койко-местах, медоборудовании и медицинских средствах в условиях распространения коронавируса и сформировать график поставок.