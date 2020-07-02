Санаторий в Забайкалье начал реабилитацию пациентов после коронавируса

ЧИТА, 2 июля. /ТАСС/. Старейший в Забайкалье санаторий "Дарасун" начал принимать на реабилитацию жителей, перенесших коронавирусную инфекциею, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"В период нарастания пандемии "Дарасун" выполнял функции обсерватора, а теперь в центр по показаниям направляются забайкальцы после так называемой "ковидной" пневмонии для прохождения восстановительного лечения. Центр в полном объеме обеспечен материально-технической базой и кадровым потенциалом для реабилитации таких пациентов", - приводятся в сообщении слова главы регионального Минздрава Анны Шангиной.

Реабилитацию в санатории уже проходят 48 забайкальцев, выписанных из моностационаров после пневмонии, вызванной COVID-19. Для пациентов проводят физиотерапевтические процедуры, магнитнолазерную, ультразвуковую, ингаляционную терапию, теплолечение, ручной и аппаратный массаж. Также с выздоравливающие проходят курс лечебной физкультуры, иглорефлексотерапии и климатотерапии.

Санаторий "Дарасун" существует с середины XIX века. Он находится в 135 км от Читы и является одним из лучших низкогорных бальнеологических курортов Сибири и Дальнего Востока.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 3 260 случаев заражения коронавирусом, выписаны 2 152 человек, 42 пациента умерли. С конца мая в регионе работают бригады московских врачей, которые помогают местным медикам в борьбе с коронавирусом. С 6 июня в Чите функционирует мобильный военный госпиталь.