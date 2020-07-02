Приморский сафари-парк нашел опекунов для тигра Амура и еще 62 животных

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Приморский сафари-парк, известный как место проживания знаменитого дружбой с козлом тигра Амура, нашел опекунов для 63 животных, в том числе и самого тигра. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте парка.

В апреле крупнейший в Приморье зоопарк под открытым небом начал поиск опекунов для своих животных на время вынужденного простоя в условиях пандемии. На содержание одного только тигра Амура в месяц требуется 40 тыс. рублей.

"За два месяца найдено 55 опекунов для животных сафари-парка. 63 животных взято под опеку", - гласит сообщение. Теперь у тигра Амура два опекуна: крупная региональная торговая сеть "Реми" и жительница Москвы Ольга Самородова.

Под опеку также взяты другие тигры, сокол сапсан, даурский журавль, дальневосточные леопарды, лесные коты, белоплечий орлан, еноты, олени и другие животные сафари-парка.

Приморский сафари-парк располагается в Шкотовском районе Приморья в 80 км по дороге от Владивостока. Здесь обитает 70 видов животных, в том числе краснокнижные амурские тигры и редчайшие крупные кошки планеты - дальневосточные леопарды. В 2015 году парк получил известность благодаря истории дружбы тигра Амура и козла Тимура, которого привезли хищнику в качестве живой добычи. Тимур дал отпор Амуру и напал сам, а вскоре принял тигра за вожака и всюду следовал за ним, за этой историей следили СМИ всего мира на протяжении нескольких месяцев.