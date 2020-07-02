Технический вуз Дагестана открыл прием на бюджет по направлению прикладная информатика

МАХАЧКАЛА, 2 июля. /ТАСС/. Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ) впервые открыл прием на бюджетные места по направлению "Прикладная информатика". Такое решение связано с нехваткой в регионе дипломированных специалистов, сообщил в четверг ТАСС ректор вуза Нурмагомед Суракатов.

"В 2020 году по предложениям глав муниципалитетов Республики Дагестан из-за нехватки дипломированных специалистов впервые в ДГТУ будет осуществляться прием студентов на бюджетной основе на направление подготовки "Прикладная информатика", профиль "Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении", - рассказал собеседник агентства. При этом ректор вуза также отметил возрастающую востребованность специалистов в этой сфере.

Кроме этого, на 2020-2021 учебный год выделены бюджетные места по заочной форме обучения на магистерские программы "Разработка нефтяных месторождений", "Процессы и аппараты пищевых производств" и "Организация и безопасность дорожного движения". "Всего на эти магистерские программы предусмотрено 35 бюджетных мест", - пояснил Суракатов.

Дагестанский государственный технический университет - это крупный образовательный, научный и культурный центр юга России. С момента своего создания университет выпустил более 50 тыс. специалистов, обеспечив кадрами высшей квалификации многие отрасли республики и страны.

В структуре вуза 12 факультетов, три филиала в Каспийске, Кизляре и Дербенте, 46 кафедр. Кроме того, в системе вуза пять научно-исследовательских институтов, среди которых базовые для региона НИИ "Термоэлектрические приборы и устройства" и НИИ "Микроэлектроники и нанотехнологий", а также 19 специализированных центров, в том числе крупнейший в СКФО Центр современных информационных технологий, где установлен и используется в учебном процессе и научных исследованиях суперкомпьютер, а также ряд других инновационно-технологических структур.

В университете также есть факультет повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов. Университет прошел лицензирование основных образовательных программ по 49 направлениям подготовки бакалавров, 11 специальностям, 40 направлениям магистратуры, 24 направлениям аспирантуры и семи специальностям среднего профессионального образования.