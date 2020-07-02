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Голосование по поправкам в конституцию

В Северной Осетии почти 83% голосовавших поддержали поправки к Конституции РФ

По предварительным данным, явка превысила 80%

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июля. /ТАСС/. Почти 83% голосовавших в Северной Осетии выступили за внесение поправок в Конституции РФ по итогам обработки 100% бюллетеней, следует из данных о предварительных итогах на сайте регионального избиркома.

Согласно сводной таблице предварительных итогов голосования, поправки в Северной Осетии поддержали 82,83% (352 314 человек), против проголосовали 16,89% (71 856 человек).

По предварительным данным, явка превысила 80%.

В Северной Осетии было задействовано 338 постоянных участков, 25 временных. На 66 участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Избирательные участки были организованы и под открытым небом. На каждом участке проводилась дезинфекция, всех голосующих обеспечили средствами индивидуальной защиты.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияГолосование по поправкам в конституцию
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