Ставропольский край лидирует в реализации проекта цифровизации "Умный город"

ПЯТИГОРСК, 2 июля. /ТАСС/. Ставрополье занимает первое место в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в рейтинге "Национальный индекс развития цифровой экономики РФ" и лидирует в реализации проекта цифровизации "Умный город". Об этом сообщила пресс-служба главы региона в четверг по итогам онлайн-заседания совета по цифровому развитию, информатизации и защите информации Ставропольского края под руководством губернатора Владимира Владимирова.

"В рейтинге "Национальный индекс развития цифровой экономики РФ" Минкомсвязи России Ставропольский край занимает первое место в СКФО", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, такие показатели стали возможны благодаря, в том числе реализации в крае проекта "Умный город", призванного через цифровую оптимизацию повысить качество управления городским хозяйством. В партнерстве с компанией "Русатом Инфраструктурные решения" (структура Росатома) проект в пилотном режиме запущен в Железноводске.

"Железноводск становится первым в России цифровым "Умным городом"-курортом. За несколько месяцев нам удалось объединить в цифровом формате работу муниципалитета, управление городскими ресурсами и сервис внутреннего туризма, что позволит курорту предоставлять услуги мирового уровня", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Русатом Инфраструктурные решения" Ксении Сухотиной.

Глава региона предложил детально изучить результаты цифровой трансформации Железноводска для тиражирования полученного опыта в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Кисловодске и Ессентуках.

О проекте

Проект "Умный город" начали реализовывать в Железноводске в январе 2020 года. В настоящее время в городе-курорте внедрена система отслеживания передвижения общественного транспорта, установлены "умные" остановки и "умные" пешеходные переходы. Действует система интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов и накопления твердых бытовых отходов. В детских садах и школах установлены датчики, фиксирующие потребление воды, тепла, электроэнергии. Благодаря круглосуточному мониторингу удается экономить около 20% от ранее потребляемого объема ресурсов.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.