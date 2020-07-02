В Северной Осетии техникум начнет подготовку специалистов для работы на курорте "Мамисон"

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июля. /ТАСС/. Владикавказский политехнический техникум (ГМТ) с 1 сентября начнет подготовку специалистов в сфере туризма для строящегося горнолыжного курорта "Мамисон" в Алагирском районе Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил в четверг директор техникума Давид Бирагов

"Как известно, власти республики реанимировали строительство курорта "Мамисон". Но если мы завтра хотим что-то открывать, то сегодня должны готовить для этого профессионалов. С этой целью министерство образования республики выделило ГМТ 25 бюджетных мест на подготовку специалистов в сфере туризма, которые через четыре года смогут работать в данном направлении. Прием начнется с нового учебного года", - сказал Бирагов.

Он отметил роль техникума в подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. Второй год в техникуме реализуется программа дуального обучения. "После второго или третьего курса наши лучшие студенты имеют возможность пройти производственную практику с последующим трудоустройством на ведущих предприятиях республики. Особо отмечу бригаду электриков из числа студентов и выпускников техникума, которая выполняет весь спектр электромонтажных работ", - пояснил он.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га, проект предполагает строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1 160 м.

В сентябре 2019 года на территории всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" создана особая экономическая зона. Соответствующее постановление было подписано бывшим тогда председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Статус особой экономической зоны является действенным механизмом привлечения инвесторов для строительства гостиниц, канатных дорог, обустройства горнолыжных трасс, создания индустрии развлечений.

Согласно проектно-сметной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России в апреле 2020 года, на первом этапе реализации проекта предполагается строительство двух пассажирских подвесных канатных дорог, восьми горнолыжных трасс протяженностью 14 км и создание 1 146 мест в отелях различной категории. Строительство курорта планируется осуществить в четыре этапа.