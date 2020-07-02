На Северном Кавказе возвращают отмененные из-за пандемии авиарейсы и поезда

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пассажирские поезда и авиарейсы, количество которых в регионах Северного Кавказа было существенно ограничено из-за пандемии коронавируса, постепенно возвращаются в летнее расписание. Кроме того, в июле появились новые направления - так, поезд впервые соединил популярные у туристов города Кавказских Минеральных Вод с Крымским полуостровом, рассказали ТАСС представители транспортной отрасли и власти регионов.

Снова в штатном режиме

Аэропорт Минеральных Вод возобновил работу в круглосуточном режиме еще 1 июня - до этого с 8 апреля он работал с 08:00 до 17:00 в связи с ограничениями из-за пандемии и снижением пассажиропотока. В летнем расписании авиаузла - уже порядка 20 направлений внутри Российской Федерации, сообщили в пресс-службе аэропорта. В частности, среди новых региональных маршрутов - рейсы в Нижний Новгород, которые с июня дважды в неделю выполняет авиакомпания "ИрАэро", а также рейсы "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга - с 1 июля они стали ежедневными.

По словам генерального директора ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды" Романа Чуева, в апреле и мае пассажиропоток существенно сократился. "Снижение было до 85%, уже сейчас мы наблюдаем определенную тенденцию к росту пассажиропотока", - привели в пресс-службе слова Чуева.

Вернулся к ежедневной работе аэропорт Нальчик, который с начала апреля работал только в отдельные дни, принимая рейс "Аэрофлота" из Москвы. С 22 июня ежедневные рейсы из Нальчика во Внуково возобновил лоукостер "Победа", ранее отменивший полеты в этот аэропорт. Кроме того, с 28 июня стали ежедневными рейсы "Аэрофлота" из столичного аэропорта Шереметьево. Как сообщил ТАСС представитель аэропорта Ислам Шомахов, с 1 июля "Победа" также возобновила полеты в Нальчик из Санкт-Петербурга - рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. "Если спрос будет, возможно, что в неделю появится и четвертый рейс", - сказал Шомахов.

Международный аэропорт Владикавказ с 22 июня возобновил ранее отмененные прямые авиарейсы в Сочи - дважды в неделю их выполняет авиакомпания "Ютэйр". Также в июне в расписании снова появились рейсы "Победы" в Санкт-Петербург - как отметили в пресс-службе аэропорта, полеты в этом направлении впервые осуществляются ежедневно. "Кроме того, в летнем расписании запланировано до пяти ежедневных вылетов в Москву авиакомпаниями "Аэрофлот", "Победа", S7 Airlines, "Ютэйр" и "Смартавиа", - добавили в пресс-службе.

Новые маршруты

В июле новый прямой регулярный авиарейс в Санкт-Петербург открылся из аэропорта Махачкалы - с 1 июля три раза в неделю его будет выполнять авиакомпания Nordwind, сообщил ТАСС помощник генерального директора махачкалинского аэропорта Мурад Шамсудинов, уточнив, что это второй прямой рейс на данном направлении - сейчас полеты из Санкт-Петербурга в Махачкалу ежедневно выполняет "Победа".

Кроме того, по информации официального сайта аэропорта Махачкала, в июле его расписание пополнят рейсы авиакомпании "ИрАэро" в Новый Уренгой с технической посадкой в Самаре. С 11 июля ежедневные прямы рейсы в Москву из Махачкалы начнет выполнять авиакомпания S7.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в апреле количество рейсов из Махачкалы было ограничено - так, по данным пресс-службы аэропорта, авиакомпания "Победа" прекращала выполнять рейсы в Сургут и Санкт-Петербург, также была сокращена частота рейсов в Москву авиакомпаний "Аэрофлот" и "Ютэйр".

Как рассказал ТАСС директор аэропорта Магас в Ингушетии Магомед Цуров, "Ютэйр", "Аэрофлот" и "Победа", полностью отменившие рейсы в Магас с 16 апреля, сейчас возобновили свою работу. "Количество полетов, конечно, меньше - пассажиров сейчас столько у нас нет, бывают отмены рейсов", - добавил Цуров.

Новые перевозчики

Рейсы из аэропорта Грозный в июле впервые начнут выполнять две авиакомпании - Nordwind Airlines и S7, сообщил ТАСС директор аэропорта Альви Шахгириев. По его словам, аэропорт работает в штатном режиме с 15 июня, возобновив все межрегиональные рейсы, ранее отмененные или сокращенные из-за пандемии.

"Мы заранее начали переговоры, уже согласован новый рейс авиакомпании Nordwind Airlines, которая будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Грозный - Санкт-Петербург - Грозный, они будут с 6 июля несколько раз в неделю. S7 заходит - с 13 июля открывает первый рейс из Грозного в Новосибирск", - сказал Шахгириев, уточнив, что рейс в Новосибирск будет выполняться один раз в неделю.