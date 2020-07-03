Коллекция последнего рыцаря Европы. Как в "дамском" Царском Селе появилось оружие

Музей-заповедник "Царское Село" 5 июля (24 июня по старому стилю) отметит 310-летие со дня основания. Это не только роскошные "дамские" дворцы и огромные парки — в царскосельском музее есть множество ценных экспозиций, среди которых — одна из крупнейших в Европе коллекций оружия, которую собирал Николай I. Сегодня, накануне юбилея, Екатерининский и Александровский парки открылись после карантина для посетителей

Трофей Северной войны Четыре столетия назад старинные новгородские владения у берегов Невы, где сейчас расположено Царское Село, находились под властью шведов, а на месте Екатерининского парка стояла небольшая деревянная усадьба — Saris hoff, как указано в шведских документах того времени, по-русски же — Сарская мыза (мыза — отдельный загородный дом с хозяйством — прим. ТАСС). В период Северной войны шведов изгнали с этих территорий, и 24 июня (5 июля по новому стилю) 1710 года Петр Первый подарил Сарскую мызу Екатерине Алексеевне — своей будущей жене. Именно эта дата и считается днем основания Царского Села. Первый дворец, построенный здесь по проекту архитектора Иоганна Браунштейна в 1718–1724 годах, был небольшим — всего в два этажа. Бывшая Сарская мыза росла и развивалась, но по-настоящему роскошной императорской резиденцией Царское Село стало в период царствования Елизаветы Петровны.

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Под руководством архитектора Растрелли скромный дом Екатерины I перестроили, после чего он превратился в шедевр русского барокко. Только на позолоту нового фасада и статуй на кровле дворца ушло более 100 кг золота, а в 1755 году из Зимнего дворца сюда перенесли легендарную Янтарную комнату.

Позже Екатерина II называла дворец "взбитым кремом" и активно его перестраивала, превращая роскошные хоромы в более скромную и удобную для проживания императорскую резиденцию.

Вообще, елизаветинский период — самая "маскарадная" из эпох XVIII века, период роскошных балов и шикарных дворцов. При Елизавете в Царском Селе построили и Монбижу — еще один растреллиевский шедевр русского барокко. "В XVIII веке на месте нынешнего Александровского парка находился зверинец, где содержались дикие животные для императорской охоты. Павильон "Монбижу" служил для отдыха во время охоты и прогулок, а также для придворных обедов и представительских мероприятий. Здесь императрица Елизавета Петровна принимала иностранных министров и послов", — рассказывает хранитель коллекции "Оружие" музея-заповедника Глеб Арлюк. Монбижу (в переводе с французского — "моя драгоценность") поражал гостей Царского Села своей причудливой формой и богатой отделкой. От дамской роскоши к рыцарским приемам Время шло, эпохи менялись, потомки Елизаветы уже не позволяли себе столь же непомерных трат на застройку и украшение дворцового комплекса. На смену барокко пришел более строгий классицизм. В конце XVIII века в Царском Селе возвели Александровский дворец, вокруг него распланировали парк, а архитектурный шедевр Монбижу обветшал и запустел.

Описание Александровский дворец © Руслан Шамуков/ТАСС

"Идея перестройки павильона "Монбижу" пришла после императорского визита в Англию. Прообразом для Арсенала стал Крэнбурн-Тауэр, располагавшийся на холме Шрабс в Виндзорском парке. Работы по перестройке павильона были поручены архитектору Адаму Менеласу, шотландцу по происхождению", — отмечает Арлюк. Перестройку Монбижу в рыцарский замок закончил архитектор Александр Тон уже при Николае I, которого называют "последним рыцарем самодержавия" — император пресекал попытки изменения существующего строя и выступал за устои абсолютной монархии. "Арсенал стал одним из выразительных памятников русской неоготической архитектуры XIX века. С его появлением весь архитектурно-парковый комплекс стали воспринимать как романтическую "средневековую" декорацию", — говорит Глеб Арлюк. Как и положено рыцарю, Николай любил замки, оружие, особенно западноевропейское средневековое. Но тем не менее в этот период Царское Село не превратилось в рыцарскую крепость, не потеряло былой тонкости и романтизма, но зато обрело более сдержанный, мужественный дух. "Я бы не стал говорить о милитаризации резиденции, а скорее об увлечении неоготикой в архитектуре. Ведь помимо Арсенала в Александровском парке появляются павильоны "Шапель" — в виде готической часовни, разрушенной временем, "Белая башня" — целый комплекс сооружений неоготического стиля, созданный для детей уже Николая I, а также "Императорская ферма", — считает Арлюк.

Арсенал серьезно пострадал в годы Великой Отечественной войны, когда Царскосельский дворцово-парковый ансамбль оказался в зоне немецкой оккупации. Полностью погибли его отделка и каменная парадная лестница, деформировалась кирпичная кладка, в интерьерах были утрачены все росписи, резной декор, паркеты, камины и печи. 70 лет замок находился в состоянии руин, вместо окон зияли черные проемы, и только в 2011–2015 годах Арсенал наконец отреставрировали, восстановив первоначальный облик. Коллекция "последнего рыцаря Европы" При жизни императора его коллекция оружия насчитывала более семи тысяч предметов разных культур и эпох. "Коллекция Николая Павловича берет свое начало в 1811 году, когда генерал Ланжерон подарил будущему императору трофейную турецкую саблю. Впоследствии эту саблю Николай I называл "родоначальницей Арсенала". Этот подарок на всю жизнь сделал Николая коллекционером оружия", — рассказывает хранитель коллекции. В коллекцию входили военные трофеи: в 1826 году она пополнилась оружием, взятым в арсенале Ардебиля, в 1828 году — предметами, полученными в ходе взятия крепости Варна. Есть в Арсенале и приобретенные коллекции. Как рассказывает хранитель, в 1831 году за 65 тыс. рублей была приобретена коллекция польского оружия, принадлежавшая художнику Орловскому, а западноевропейское оружие покупалось на аукционах. В коллекцию включались и дипломатические дары, подарки членов императорской семьи — о страсти Николая знали и подданные, и родственники.

Император собирал не только оружие, но и предметы, так или иначе связанные с военной темой. Жемчужина его собрания, говорит Арлюк, так называемые "максимилиановские доспехи", вершина развития средневекового защитного снаряжения. В них идеально сочетаются прочность, приемлемый вес и подвижность. Император любил отдыхать в Арсенале, изучал свои сокровища. По специальным билетам собрание могли увидеть и приглашенные гости из числа знати и придворных. Таким образом, Арсенал стал одним из первых своеобразных публичных музеев оружия.

Описание Павильон "Арсенал". Зал средневекового западноевропейского вооружения. Западноевропейское оружие и доспехи XVI–XIX вв. © Музей-заповедник "Царское Село"

Коллекцию Николай I завещал своему сыну, императору Александру II, который тоже любил оружие, правда, восточное, и заботливо пополнял коллекцию. После смерти Александра II оружейное собрание Арсенала перешло к Александру III, который в 1885 году решил переместить коллекцию в Императорский Эрмитаж, где она хранится до сих пор. "Решение оказалось пророческим, так как в годы Великой Отечественной войны город Пушкин был оккупирован нацистскими захватчиками, а многие предметы вооружения, составлявшие коллекцию, были выполнены немецкими средневековыми мастерами и, несомненно, были бы похищены", — предполагает Арлюк. Современный Арсенал После того как Арсенал отреставрировали, туда вернулась часть императорской коллекции из Эрмитажа. Среди них максимилиановские доспехи, двуручные и полуторные мечи, огнестрельное оружие с колесцовыми и кремниевыми замками, арбалеты и щиты, разнообразные предметы древкового оружия — глефы, спетумы, рунки и протазаны. Самый древний из западноевропейских предметов, выставленных в Арсенале, — итальянское копье XV века. Коллекция "Оружие" царскосельского музея — не только собранные императорами предметы. При подготовке к открытию экспозиции музей приобрел предметы западноевропейского вооружения на иностранных аукционах. Так, коллекцию пополнили нюрнбергский трехчетвертной доспех XVI века, собрание средневековых шлемов — кабассеты, морионы, капеллина, а также фитильное ружье XVI века.

Собранию восточного оружия Александра II в Арсенале отдан второй этаж. "В центре зала стоит реконструированный восточный походный шатер, наполненный вещами из Азиатской комнаты. В зале возле шатра установлен принятый в Османской империи знак власти — бунчук (древко с привязанным к нему конским волосом). В зале расположены и четыре всадника, облаченные в подлинные восточные доспехи из того же собрания", — описывает Арлюк. В Большом зале выставлены предметы вооружения Османской империи. Многие клинки из коллекции Александра II украшены арабскими надписями, зачастую содержащими аяты из Корана или имя владельца оружия, выполненные таушировкой золотом или серебром.

Описание Павильон "Арсенал". Клинковое оружие Османской империи XVII–XIX вв. © Музей-заповедник "Царское Село"

Иногда среди надписей можно увидеть наставления: "О друг, ты будешь счастлив, если приобретешь следующие шесть качеств: знание, опытность, довольство, веру, спокойствие и здоровье", "О Аллах, Твоею милостью отвори нам двери Твоего милосердия. Сделай счастливым в обоих светах владельца сего ятагана". Особенно впечатляют персидские сабли типа "шамшир" и коллекция кавказского оружия — кинжалы и шашки, среди которых есть особо ценный предмет — шашка, выполненная поставщиком Его Императорского Величества Геурком Элиазаровым. Этот предмет преподнес Александру Николаевичу наместник на Кавказе генерал-фельдмаршал Воронцов, еще когда тот был цесаревичем. Отдельный зал посвящен огнестрельному оружию Османской империи и Кавказа, еще один зал — конской амуниции. Мультимедиа на службе Средневековья Средневековую атмосферу рыцарского замка, как ни парадоксально, помогает воссоздать мультимедийная оснащенность музея: рядом с каждой витриной расположен электронный киоск с информацией по теме зала, все тексты сопровождают иллюстрации. "В одном из залов — Албанской комнате — с помощью 3D-технологий воссоздан интерьер помещения, основой для создания проекции послужила акварель XIX века Алоизия Рокштуля, на которой запечатлен интерьер в годы правления Николая I. Картинка не статично, а динамично демонстрирует историю павильона на примере отдельно взятой комнаты", — рассказывает Арлюк. В комнате с винтовой лестницей можно изучить электронные книги по истории Арсенала и узнать о хранителях императорских библиотеки и коллекции оружия. Ратная палата Тема военной истории и оружия в Царскосельском музее развивалась и в XX веке: в 1913–1917 годах здесь построили Государеву Ратную палату, где сейчас расположен Музей Первой мировой войны. Сначала здание задумывалось как Музей истории русских войн. Создать его решил Николай II после того, как вдова московского собирателя и мецената Елена Третьякова на выставке к 200-летнему юбилею Царского Села преподнесла императору ценный подарок — собрание из более 1300 предметов, связанных с военной историей России. В собрании были картины, гравюры, литографии, иконы, карты, исторические документы. В 1914 году будущий музей получил название "Государева Ратная палата" — Третьякова обратилась к Николаю с просьбой, чтобы в названии музея фигурировала его личность. Уже тогда с фронтов Первой мировой войны начали приходить посылки с образцами военного снаряжения, оружия, бытовых предметов.

Описание Ратная палата © Денис Вышинский/ТАСС