В Северной Осетии возобновилась гостиничная деятельность

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июля. /ТАСС/. Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие гостиничные услуги в Северной Осетии возобновили свою деятельность. Об этом сообщили в комитете по туризму республики.

"Согласно указу главы республики Вячеслава Битарова, возобновили свою деятельность организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие гостиничные услуги", - сказал собеседник агентства.

В целом по республике ограничительные меры в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции действуют до 10 июля. При этом документ включает и смягчение ранее введенных ограничений. Согласно им, работу смогут возобновить организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, а также реабилитационные и фитнес-центры.

Всего в республике заражение коронавирусом подтверждено у 4 070 человек (+21 за сутки), из них: 3 542 выздоровели, 67 умерли; 452 человека находятся на домашней изоляции под медицинским наблюдением.