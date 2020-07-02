На строительство школы в отдаленном районе Северной Осетии направят до 130,5 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июля. /ТАСС/. Строительство школы на 500 мест в селении Кизляр самого отдаленного Моздокского района Северной Осетии начнут в этом году, на реализацию проекта планируется направить более 130,5 млн рублей из республиканского бюджета, следует из конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок.

В мае в ходе личного приема граждан, который в режиме видео-конференцсвязи провел полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, вопрос о необходимости строительства школы поднял житель Северной Осетии. По его словам, здания имеющихся в селе двух школ изношены и не соответствуют современным условиям обучения, школы работают в две смены.

"Проектом предусматривается строительство здания школы на 500 мест, устройство спортивных площадок, газовой блочно-модульной котельной, временной стоянки для легковых автомашин с разворотной площадкой, площадки для общешкольных построений перед главным входом, площадки для контейнеров ТКО, а также благоустройство и озеленение территории", - говорится в документах закупки. Уточняется, что начальная (максимальная) цена контракта составляет более 130,5 млн рублей, источником финансирования является республиканский бюджет.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 8 июля, строительство школы планируется начать во втором полугодии 2020 года. Согласно конкурсной документации, на территории новой школы должна быть обустроена спортивная площадка с футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для баскетбола, волейбола, гимнастики и подвижных игр, зоны отдыха, а также хозяйственная зона. В здании школы планируется оборудовать столовую на 300 мест, пищеблок, школьные мастерские.

Как ранее отмечал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, строительство планируется в рамках госпрограммы "Развитие образования".