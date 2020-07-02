Число бюджетных мест в Северо-Кавказской госакадемии в новом учебном году вырастет на 10%

ЧЕРКЕССК, 2 июля. /ТАСС/. Северо-Кавказская государственная академия (СКГА) в Карачаево-Черкесии в рамках приемной кампании в 2020 году готова принять 509 абитуриентов на бюджетные места, это почти на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом в четверг сообщил ТАСС ректор вуза Руслан Кочкаров.

"Для приема в СКГА в 2020 году было выделено 509 бюджетных мест, в том числе 493 по программам бакалавриата и специалитета, а также 16 мест по программам магистратуры. В этом году общее число бюджетных мест выросло на 43", - сказал собеседник агентства.

Ректор вуза подчеркнул, что в 2019 году было выделено 466 бюджетных мест и 190 мест для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования. Набор в этом году будет осуществляться по 29 образовательным программам высшего образования, в том числе по 18 программам подготовки бакалавров, семи программам подготовки специалистов и четырем программам магистратуры. Кроме того, прием в колледж СКГА ведется по 14 программам среднего профессионального образования.

По словам Кочкарова, за последние годы в Северо-Кавказской государственной академии наблюдается устойчивая тенденция роста числа иностранных студентов. "Количество иностранных обучающихся, принятых в академию в 2019 году, составляет 290 человек, а это 25% от общего количества поступивших, в том числе 75% - обучающиеся ближнего зарубежья", - отметил ректор.

Ежегодно делегация Северо-Кавказской государственной академии проводит работу по профориентации молодежи в Республике Узбекистан. Во время проводимых встреч существенное внимание уделяется консультационной работе, адресованной как абитуриентам, так и их родителям, рассказал Кочкаров. "Кроме того, на этапе профессионального подбора желающие имеют возможность пройти пробное вступительное испытание в СКГА, завершается эта работа информированием аудитории на предмет профессиональной и социальной адаптации в нашей стране, регионе, академии", - пояснил ректор.

СКГА - многопрофильный вуз. В состав академии входят семь институтов - аграрный, медицинский, прикладной математики и информационных технологий, экономики и управления, юридический, инженерный, институт повышения квалификации. В общей сложности в вузе обучаются более 5 тыс. студентов.