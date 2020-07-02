Почти все перепрофилированные больницы Дагестана вернулись к обычному режиму работы

МАХАЧКАЛА, 2 июля. /ТАСС/. Большинство лечебных учреждений Дагестана, ранее перепрофилированных для приема больных с коронавирусной инфекцией, вернулись к обычному режиму работы, в настоящее время пациентов с коронавирусом принимают две медицинские организации, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава республики.

"В Дагестане в настоящее время развернуто 3 230 коек (для приема больных с коронавирусом - прим. ТАСС), и более 70% из них свободны. К обычному режиму работы в регионе смогли вернуться почти все медицинские организации, перепрофилированные в разгар пандемии - в общей сложности их было 69. На сегодняшний день прием пациентов с COVID-19 в Махачкале ведут две медицинские организации - Республиканский центр инфекционных болезней и Городская клиническая больница", - говорится в сообщении в официальном аккаунте министерства в Instagram.

Уточняется, что в городских и районных медучреждениях прием больных с симптомами коронавируса осуществляется в профильных отделениях. "В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации республика готовится ко второму этапу выхода из режима ограничений", - добавили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане на 2 июля зафиксировано 7 968 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 63 случая - за последние сутки. С начала пандемии в регионе выздоровели 5 902 человека, умерли 383 человека. С 15 июня в республике перешли к постепенному снятию ограничений, введенных в связи с пандемией, - начали работу предприятия сферы услуг, непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м, разрешены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе при соблюдении масочного режима и социального дистанцирования.