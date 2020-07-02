Школьники Ставрополья станут участниками профориентационного проекта "Билет в будущее"

СТАВРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Школьники Ставропольского края смогут принять участие в федеральном проекте по ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее" в рамках нацпроекта, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевого Минобразования.

"Ставропольский край примет участие в проекте "Билет в будущее" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" <…>. Соглашение о сотрудничестве подписано между Министерством образования Ставропольского края и оператором проекта, Союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", - говорится в сообщении.

Профориентационные мероприятия начнутся в середине лета, часть из них пройдет в онлайн-формате. Региональным оператором по реализации проекта определен Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова.

"Проект "Билет в будущее" позволит решить задачи, направленные на повышение эффективности профориентационной работы со школьниками с помощью современных цифровых инструментов. Уникальность проекта заключается в том, что он может предоставить свободный доступ к электронной платформе ребенку и его родителям, познакомить с многообразием профессий и дать возможность принять участие в профессиональных пробах", - цитирует пресс-служба министра Евгения Козюру.

Билет в будущее

В России работает несколько проектов, связанных с профессиональной ориентацией школьников через дополнительное образование. В рамках нацпроекта "Образование" к 2024 году будет запущено 245 "Кванториумов" в 85 регионах, появится 340 мобильных детских технопарков. Проект "Билет в будущее" реализуется с 2018 года, за это время его участниками стали более миллиона школьников. В 2020 году проект будет реализовываться в 76 регионах России.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы и включает десять федеральных проектов. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.