Власти Удмуртии планируют реконструировать ледовый дворец "Ижсталь" почти за два года

ИЖЕВСК, 2 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии хотят увеличить количество мест в ледовом дворце "Ижсталь" на 1 тыс., а также отремонтировать внутренние помещения арены, заменить инженерное и звуковое оборудование. Сейчас ведутся проектные работы, после чего начнется реконструкция, написал в четверг на своей странице в Facebook глава региона Александр Бречалов.

"В прошлом году мы провели обследование здания, итогом стал план по ремонту внутренних помещений с заменой инженерного и звукового оборудования, электроснабжения, освещения и с увеличением зрительских трибун до 4 291 места. Сейчас проходят проектные работы, после которых можно будет перейти к реконструкции. Мы планируем, что на все работы уйдет около двух лет", - написал Бречалов.

По его словам, также заменят аммиачную холодильную установку, это позволит исключить ледовый дворец из реестра опасных производственных объектов и снизить расходы на дальнейшую эксплуатацию.

"Эта арена подарила жителям Удмуртии так много эмоций, и сегодня мы должны сделать все, чтобы наши чемпионы и их болельщики смогли и дальше испытывать настоящий трепет от свиста коньков по льду, удара шайбы о створ ворот и отбитого штрафного", - добавил Бречалов.

В ледовом дворце "Ижсталь" домашние игры проводит одноименная команда, выступающая в Высшей хоккейной лиге. Сейчас арена вмещает 3 268 зрителей, площадь сооружения - 11 056 кв. м. Арена открылась 27 сентября 1971 года.