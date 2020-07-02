Аграрии КБР убрали 10 тыс. га озимых ячменя и пшеницы

НАЛЬЧИК, 2 июля. /ТАСС/. Аграрии Кабардино-Балкарии (КБР) приступили к уборке озимых ячменя и пшеницы, к 2 июля убрано порядка 10 тыс. га, это на 10% больше показателей на тот же период прошлого года, сообщили ТАСС в четверг в Минсельхозе республики.

"На полях идет уборка озимых зерновых - пшеницы и ячменя. По оперативным данным, аграриям предстоит убрать в текущую уборочную кампанию зерновых и зернобобовых культур на площади около 220 тыс.га, в том числе озимой пшеницы - 48 тыс. га, озимого ячменя - 11,5 тыс. га. На сегодня убрано порядка 10 тыс. га зерновых культур, или 110% к уровню прошлогоднего показателя", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Средняя урожайность составляет свыше 27 центнеров с гектара, это на уровне прошлого года на указанную дату.

"Уборочная кампания в республике стартовала в оптимальные агротехнические сроки, идет в штатном режиме, с опережением прошлогодних темпов, несмотря на пандемию. Техника готова к уборке, в активной фазе уборки планируется задействовать более 500 зерноуборочных комбайнов. Учитывая разные сроки созревания культур, сельхозтоваропроизводители традиционно организуют взаимопомощь по уборке урожая, привлекая технику из соседних хозяйств, значительно снижая тем самым нагрузку на один комбайн", - пояснил министр сельского хозяйства КБР Хасан Сижажев.

Он отметил, что зерноуборочные комбайны из КБР уже сейчас помогают в уборке урожая земледельцам из соседних регионов - Ставропольского края, Северной Осетии-Алании, Чеченской Республики, Ингушетии, Калмыкии.