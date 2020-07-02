Тарифы за услуги ЖКХ возросли в Кабардино-Балкарии на 3,2% с 1 июля

НАЛЬЧИК, 2 июля. /ТАСС/. Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексировали в России с 1 июля 2020 года, в Кабардино-Балкарии рост составил 3,2%, сообщили в четверг в региональном госкомитете по тарифам и жилищному надзору.

"Индексация тарифов с 1 июля 2020 года на территории КБР - одна из самых низких по стране, а по двум коммунальным услугам "газ" и "ТКО" (вывоз мусора) [тарифы] оставлены без роста: электроэнергия - тариф утвержден на минимально допустимом уровне, установленном ФАС России для нашего региона, - 4,76%; тепло (здесь и далее тарифы приведены для города Нальчика - прим. ТАСС) - 3,45%; вода - 1,8%; водоотведение (г. о. Нальчик) - 1,3%; газ и ТКО - без роста", - говорится в сообщении.

Рост платежей (в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти. Ежегодно правительство РФ выпускает распоряжение, в котором устанавливается верхняя граница роста платежа за коммунальные ресурсы по каждому региону, для КБР была установлена верхняя граница в 5,4%.