В Северной Осетии разработают план восстановления туристического сектора

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии разработают план восстановления туристического сектора. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи председателя правительства республики Таймураза Тускаева с главой комитета по туризму Заурбеком Кодзаевым.

"В связи с закрытием границ между странами у региона, по мнению Таймураза Тускаева, есть уникальная возможность развивать внутренние туристические направления, побуждая интерес местных жителей и гостей открыть для себя новые маршруты. Председатель правительства поручил профильному ведомству представить комплексный план восстановления туристического сектора, а также определить правила, предусмотренные для безопасности пребывания туристов и сотрудников", - говорится в сообщении.

Премьер-министр также отметил важность реализации приоритетной программы "Туризм" Стратегии социально-экономического развития РСО-Алания до 2030 года.

"Данная программа - важное подспорье в обеспечении занятости и экономических возможностей. Развитие туризма является многоуровневой задачей, решение которой зависит от качества взаимодействия с федеральными органами и другими министерствами. Необходимо создать условия, чтобы привлечь в нашу республику значительные потоки туристов. И для этого нужно подумать над коллективными местами размещения и созданием достойной и комфортной инфраструктуры", - заключил Таймураз Тускаев.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса субъектам туристской индустрии в республике рекомендовано временно прекратить прием и размещение иностранных и иногородних граждан, прибывающих в целях отдыха и туризма, а также деятельность по обслуживанию организованных туристских групп и оказанию туристско-экскурсионных услуг до особого распоряжения по снятию ограничительных мер.

При этом по указу главы региона свою деятельность возобновили организации гостиничного комплекса.