Мобильный интернет появится во всех населенных пунктах Ингушетии до конца 2021 года

МАГАС, 2 июля. /ТАСС/. Программа развития современных сетей связи в Ингушетии выполнена на 96%, мобильный интернет появится во всех населенных пунктах республики до конца 2021 года, сообщил ТАСС в четверг директор филиала МТС в республике Хаматхан Албаков.

"В рамках заключенного на ПМЭФ в 2018 году соглашения мы реализуем программу развития современных сетей связи в Ингушетии и обеспечиваем устойчивой голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом населенные пункты региона, в том числе отдаленные и горные. Можно сказать, что на 96% эта программа уже реализована, у нас остались два населенных пункта, это горное село Гули и предгорное - Аршты. Запущена программа была в 2018 году, а завершить ее мы планируем в 2021 году, когда в этих двух населенных пунктах также появятся качественная голосовая связь и мобильный интернет", - сказал Албаков.

Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе филиала ПАО "МТС" в Краснодарском крае, мобильный интернет впервые появился и в отдаленном предгорном селе Вежарий-Юрт Малгобекского района Ингушетии.

"Жители села, а это почти тысяча человек, получили возможность пользоваться цифровыми сервисами и услугами и совершать голосовые вызовы в любой точке местности, в режиме онлайн получать медицинские, образовательные и другие консультационные услуги, удаленно работать, слушать радио, смотреть ТВ и общаться в соцсетях", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что современные телекоммуникационные сети также были расширены в Магасе, в Назрани, селах Зязиков-Юрт и Долаково. Ранее сообщалось, что в 2018 году руководством Ингушетии и ПАО "МТС" на Международном экономическом форуме в Петербурге (ПМЭФ) было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области развития цифровой экономики. Документ предполагает сотрудничество в области реализации концепции "Цифровой город", разработки цифровых проектов для развития качества и доступности социальных услуг, инфраструктуры населенных пунктов.