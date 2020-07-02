Чеченский ансамбль "Нохчо" стал победителем всемирного фестиваля World Folk Vision

ГРОЗНЫЙ, 2 июля. /ТАСС/. Чеченский государственный фольклорный ансамбль песни и танца "Нохчо" стал победителем всемирного фестиваля национальных культур и искусства World Folk Vision, который впервые в этом году проходил онлайн из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщила директор коллектива Дина Шагидаева.

"В этом году творческое состязание проходило в режиме онлайн. Коллектив прошел предварительный отбор международного жюри, в его состав вошли представители из 80 стран. Победа в следующих двух этапах зависела от зрителей, именно они выставляли каждому конкурсанту баллы от 0 до 10. Получив больше всех голосов, ансамбль "Нохчо" стал лучшим в своей номинации - хореография", - сказала она.

По словам Шагидаевой, коллектив отправил на конкурс восемь ярких выступлений, отражающих обычаи и традиции чеченского народа. "Это победа - большая мотивация для коллектива. Мы будем двигаться дальше, в следующем году уже воочию примем участие в конкурсе", - добавила она.

World Folk Vision - масштабный международный гуманитарный проект, объединяющий любителей и профессионалов культуры, искусства и спорта.