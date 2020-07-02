В Нижнем Новгороде открыли памятник труженикам тыла

ТАСС, 2 июля. Церемония открытия памятника "Горьковчанам - доблестным труженикам тыла" прошла в четверг на территории Нижегородского кремля. Событие приурочили к присвоению Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести", сообщила пресс-служба областного правительства.

В четверг президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении соответствующего звания 20 городам страны, один из которых - Нижний Новгород.

"Звание "Город трудовой доблести" спустя десятилетия и даже века будет напоминать о невероятном трудовом подвиге горьковчан в Великую Отечественную войну. А символом этого подвига станет памятник, который мы сегодня открываем здесь, в кремле, в самом сердце города. На территории мемориала "Горьковчане - фронту" он выглядит совершенно органично", - цитирует губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пресс-служба правительства.

По его словам, три фигуры - пожилого мужчины, женщины и подростка, чей взгляд направлен на образцы военной техники, - олицетворяют собой людей, стоявших в военное время у станков. Инициативу о присвоении Нижнему Новгороду почетного звания поддержали 846 человек, уточнил Никитин.

"Горьковчане (с 1932 по 1990 годы город носил имя Горький) в годы Великой Отечественной войны выпустили более трети всех танков, самоходных артиллерийских установок и бронемашин в Советском Союзе, свыше трети минометов и автомашин, 60% радиостанций, более 40% подводных лодок и не менее четверти самолетов. В период войны восемь предприятий города были удостоены орденов", - цитирует губернатора пресс-служба.

Как отметил Никитин, монумент появился, прежде всего, благодаря пожертвованиям местных заводов, внесших огромный вклад в Победу.