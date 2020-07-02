РЖД трудоустроит более 1 тыс. специалистов из Чечни

ГРОЗНЫЙ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Чечни договорились с компанией "Российские железные дороги" (РЖД) о трудоустройстве более 1 тыс. безработных жителей региона в 2020 году. Об этом сообщил в четверг председатель правительства региона Муслим Хучиев по итогам совещания в Грозном.

"Поручил создать комиссию по мониторингу материально-технической базы учебных организаций, проработать вопрос привлечения трудовых ресурсов Чеченской Республики в инвестиционные проекты, реализуемые как на территории региона, так и за его пределами, а также обеспечить целевую подготовку специалистов в соответствии с текущей перспективной потребностью рынка труда. Хочу отметить, что с ОАО "РЖД" достигнута договоренность, в рамках которой на начальном этапе в этом году планируется трудоустроить до 1 тыс. специалистов", - сообщил Хучиев, добавив, что в 2019 года трудоустроено около 4 тыс. выпускников.

По его словам, несмотря на реализацию мер поддержки экономики и населения, введенных в период пандемии, уровень зарегистрированной безработицы в республике вырос с 8,1% до 18,7%. "Перед правительством сегодня стоит задача перейти к долгосрочным и системным действиям по улучшению ситуации на рынке труда. В целях сохранения занятости активно оказывается поддержка субъектам МСП. В региональный перечень пострадавших отраслей вошли более 7 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, в которых занято 11,2 тыс. человек, а в федеральный - 4,6 тыс. юридических лиц, ИП с количеством занятых 3,2 тыс. человек", - рассказал премьер-министр региона.

Он добавил, что по 3 453 заявлениям пострадавших компаний малого и среднего предпринимательства оказана безвозмездная помощь на выплату заработной платы, предоставляются налоговые и арендные льготы.