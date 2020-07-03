На Камчатке создали общественный центр развития региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июля. /ТАСС/. Общественная палата Камчатского края по просьбе врио губернатора Владимира Солодова создала центр развития региона, главная цель организации - вовлечение жителей в обсуждение важных вопросов жизни полуострова, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Убежден, что без открытости, без постоянного диалога с обществом эффективность и достижение результата невозможны. Именно наши жители края являются работодателями для меня как временно исполняющего обязанности губернатора и для каждого государственного служащего. Я ровно три месяца работаю на Камчатке и за это время почувствовал запрос на активное участие в формировании программы и перспективы развития Камчатского края со стороны жителей", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Отмечается, что в течение 10 дней будут сформированы группы экспертов из представителей профессиональных ассоциаций и общественных организаций, членов общественных советов всех районов Камчатки, затем группы приступят к формированию программы развития региона. Также будет открыта горячая линия, на которой волонтеры и члены общественной палаты будут принимать звонки от граждан с предложениями и пожеланиями о первоочередных задачах по развитию полуострова.