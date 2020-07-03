В Приморье ученые обнаружили старейшую самку дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Ученые установили возраст старейшей самки дальневосточного леопарда, обитающей в национальном парке "Земля леопарда" недалеко от Владивостока. Долгожительница - Leo 5F по имени Дуня живет в дикой природе не менее 17 лет при средней продолжительности жизни 12 лет, сообщили журналистам в пресс-службе национального парка.

Нацпарк "Земля леопарда" - единственное в мире место, где популяция краснокнижного хищника обитает в естественной среде. На особо охраняемой природной территории живут не менее 97 взрослых дальневосточных леопардов.

"Ученые "Земли леопарда" в Приморском крае установили возраст старейшей самки дальневосточного леопарда из всех когда-либо зарегистрированных в нацпарке. Долгожителем-рекордсменом оказалась Leo 5F по имени Дуня, которая уже прожила в условиях дикой природы не менее 17 лет", - говорится в сообщении.

На фотоловушках "Земли леопарда" Дуню впервые отметили летом 2013 года. Ученые предположили, что самке около восьми лет. Новые данные о жизни краснокнижной кошки специалисты получили во время работы с архивными данными, полученными Обществом сохранения диких животных (WCS) в 2003 году, почти за 10 лет до создания "Земли леопарда".

С 2013 года редкая хищница регулярно фиксируется камерами национального парка, за это время она стала мамой нескольких котят. Дуня стала четвертым обнаруженным дальневосточным леопардом, продолжительность жизни которого значительно превысила предполагаемый учеными средний возрастной порог для подвида (12 лет). Ранее ученые располагали данными только о трех леопардах-долгожителях - Иване, Толстом и Алексее, которые доживали до 14-17 лет.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, недалеко от Владивостока для защиты краснокнижных крупных кошек. Кроме дальневосточных леопардов, на территории обитают амурские тигры. По последним данным, на охраняемых территориях "Земли леопарда" зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят.