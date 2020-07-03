На Колыме на региональную поддержку фермеров в 2020 году направят около 207 млн рублей

ТАСС, 3 июля. Власти Магаданской области планируют выделить в этом году на региональные меры поддержки в сфере развития сельского хозяйства 206,8 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Колымы.

"На региональные меры поддержки в 2020 году предусмотрено 206,8 млн рублей, что составляет 81 процент от общего объема поддержки [включающей федеральные меры, помимо региональных]", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, региональные субсидии направлены на производство молока, яиц, мяса птицы, мяса свиней, развитие оленеводства и пчеловодства, возмещение части затрат по приобретению техники, оборудования, средств защиты растений, минеральных удобрений, дизельного топлива, а также на возмещение части затрат по оплате электрической энергии. Основными получателями поддержки в регионе являются фермеры. Товарным сельским хозяйством в области занимаются 32 производителя, из них 27 крестьянско-фермерских хозяйств.

"Произведенную продукцию сельхозпредприятия области поставляют как в бюджетную сферу, так и реализуют по собственным каналам сбыта. Она представлена во многих торговых объектах области. Также многие фермеры имеют собственные магазины или торговые точки для реализации производимой продукции в торговых центрах. Для более полного удовлетворения потребностей населения в продукции местного производства организована продажа продукции в нестационарных торговых объектах временного размещения, мобильных торговых объектах и на ярмарках выходного дня", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства.

Весной этого года сельхозпроизводители Магаданской области не могли поставлять продукцию в учреждения бюджетной сферы региона по причине приостановки их деятельности из-за пандемии коронавируса. В связи с этим из областного бюджета было выделено 18,9 млн рублей на возмещение недополученных сельхозпроизводителями доходов за апрель и май.

Президент России Владимир Путин в мае поручил подготовить дополнительные меры поддержки фермеров. В частности, правительство России должно рассмотреть вопрос о льготных тарифах на электричество для малых фермерских хозяйств, а Минпромторг и Минсельхоз - подготовить меры по расширению сбыта их продукции.