В Якутии запустили пилотную систему по мониторингу аварий в сфере ЖКХ

ЯКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Тестирование пилотного проекта - системы мониторинга и контроля устранения аварий на объектах ЖКХ - запущено в пятницу в Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства ЖКХ и энергетики.

"С 3 июля в Якутии начинается тестирование единой системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства - система МКА ЖКХ. Эта система будет апробирована в республике в течение двух месяцев", - сказали в ведомстве.

На данный момент оперативные данные по технологическим нарушениям и авариям на объектах ЖКХ и энергетики обрабатываются вручную Центральной диспетчерской службой Якутии. При инцидентах диспетчеры информируют ответственных специалистов и ведомства. "Внедрение системы позволит оперативно получать данные и вести мониторинг устранения нарушений в автоматическом режиме", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, на данный момент утверждена рабочая группа по реализации проекта. Разработан регламент взаимодействия между Центральной диспетчерской службой Якутии, ресурсоснабжающими организациями и Минстроем РФ.

Отмечается, что система мониторинга позволит аккумулировать в едином ситуационном центре Минстроя оперативные и достоверные данные о происшествиях на объектах ЖКХ и энергетики, а также установить четкий порядок контроля за устранением неполадок. В дальнейшем все данные об авариях будут использоваться для определения наиболее критичных участков и объектов ЖКХ, требующих модернизации и обновления в первую очередь. С 1 сентября к единой системе мониторинга будут подключены все субъекты РФ.

Ранее в Минстрое РФ журналистам сообщили, что пилотный проект будет реализован в шести регионах страны. В список вошли Санкт-Петербург, Калининградская, Московская, Саратовская, Сахалинская области и Республика Саха (Якутия). Выбор регионов был обусловлен не только их географическим положением, но и наличием автоматизированных систем учета и действующими порядками информационного обмена. Позднее стало известно, что к проекту также присоединяется Нижегородская область.